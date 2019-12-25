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NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального
Сегодня, 7:19
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matveyvn

NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального

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Предполагается, что яд ему добавили в чай.

Газета New York Times заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального. Издание ссылается на собственный источник в немецких спецслужбах.

Он рассказал, что российскому оппозиционеру подсыпали яд в чай, который он пил в аэропорту. При этом журналисты сами признали, что данная версия вызывает некоторые вопросы — ведь сам Навальный говорил о том, что следы яда нашли на бутылке с водой, которую он взял с собой из гостиничного номера.

Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт.

цитата из материала NYT

Также журналисты допускают версию о том, что Навального могли отравить дважды.

Ранее NYT назвала фамилии из списка санкций по делу Навального.

Фото: navalny.com

Теги: nyt, новичок, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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