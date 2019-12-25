NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального

Предполагается, что яд ему добавили в чай.

Газета New York Times заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального. Издание ссылается на собственный источник в немецких спецслужбах.

Он рассказал, что российскому оппозиционеру подсыпали яд в чай, который он пил в аэропорту. При этом журналисты сами признали, что данная версия вызывает некоторые вопросы — ведь сам Навальный говорил о том, что следы яда нашли на бутылке с водой, которую он взял с собой из гостиничного номера.

Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт. цитата из материала NYT

Также журналисты допускают версию о том, что Навального могли отравить дважды.

Ранее NYT назвала фамилии из списка санкций по делу Навального.

Фото: navalny.com