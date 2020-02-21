NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

The New York Times раскрыла информацию о докладе разведки США.

The New York Times узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Дональда Трампа. По мнению спецслужб, Россия уже начала вмешиваться в ситуацию. Кремль хочет добиться переизбрания президента на второй срок в 2020 году. Журналисты ссылаются на пять собственных источников.

Республиканцы и демократы попросили предоставить им материалы, на которых основываются выводы. Однако на данный момент сроки получения ими информации неизвестны. Данные о попытках вмешательства национальная служба Америки представила парламентариям еще 13 февраля. Доклад зачитала Шелби Пирсон.

Однако Трамп отчитал и.о. директора разведки Джозефа Магуайра за то, что подобный брифинг состоялся. Два представителя из американской администрации заявили, что отставка чиновника никак не связана с проведенным мероприятием. Президент США якобы никогда не имел понимания с Магуйаром. Также Трампа беспокоило присутствие на брифинге членов Палаты представителей. Там также находились сторонники Адама Шиффа, который играл важную роль в процессе импичмента.

Ранее Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.

Видео: YouTube/The White House