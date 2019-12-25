NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

В СМИ считают, что Вашингтон надеется сместить с должности Николаса Мадуро под предлогом борьбы с наркокартелями.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе разрешила американскому Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить тайные операции на территории Венесуэлы в рамках усиления кампании против политического лидера Николаса Мадуро. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из местного издания The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома. Авторы стать заметили, что новое разрешение является очередным шагом в кампании давления на власти Каракаса с конечной целью отстранения главы государства от управления. Стратегия разработана государственным секретарем и помощником президента по национальной безопасности Марко Рубио. Эксперты утверждают, что Николас Мадуро сейчас якобы возглавляет картельную сеть, что позволяет США представлять его отстранение от власти как контрнаркотическую операцию, ссылаясь на обвинительное заключение Министерства юстиции от 2020 года.

Известно, что военнослужащие из США разрабатывают варианты, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы. В СМИ сообщили, что масштаб наращивания военной мощи США в латиноамериканском регионе значителен, так как в настоящее время там находится десять тысяч бойцов, восемь кораблей и одна подводная лодка. Военные США уже совершили ряд ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению вашингтонской администрации, перевозили наркотики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние сто лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой запрещенных веществ. ВМС США ликвидировали в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с экипажем.

Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо за продвижение демократии в Венесуэле.

Фото: pxhere.com