NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Ранее Киев отказался признавать полуостров Крым российской территорией.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио во вторник, 22 апреля, отменил свою рабочую поездку в Лондон на встречу, посвященную мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Такая реакция от Вашингтона последовала после заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о Крыме. Соответствующее заявление аудитории сделали авторы иностранного издания The New York Times. Согласно сведениям газеты, одним из ключевых предложений Госдепа США, которые делегаты должны были презентовать в столице Великобритании международным союзникам 23 апреля, является признание Киевом полуострова российской территорией. Однако так как Украина высказалась за неприятие данного варианта событий, визит в Соединенное королевство пришлось отменить.

В СМИ указали, что до сих пор остается неясным, поедет ли на встречу в Лондон специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Пока подтвержденным остается участие лишь специального посланника США по Украине и РФ Кита Келлога. В мероприятии будут задействованы представители Великобритании, Франции и киевских властей. В состав украинской делегации попал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства по иностранным делам Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В Кремле отреагировали на слова Рубио, что США могут выйти из мирного процесса по Украине.

Фото: YouTube / U.S. Department of State