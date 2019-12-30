НТВ впервые обошло по рейтингам "Первый канал"

Подведены телеитоги первых восьми дней 2020 года.

Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года. По данным РБК, по его итогам в рейтинге телеканалов с 1 по 8 января первым оказалась "Россия 1" с суточной долей зрителей в 11,9%. Далее в рейтинге идет НТВ (9,3% среднесуточной доли аудитории) и Первый канал (8,7% аудитории).

В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель". Самые популярные передачи выходили в эфир до 5 января.

Самым популярным вещателем в новогоднюю ночь стал "Первый канал".

Ранее мы сообщали, что в новогоднюю ночь "Россия-1" впервые показала отреставрированную "Иронию судьбы".