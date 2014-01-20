NRK: министр обороны Норвегии обратился к России из-за учений "Запад-2021"

Франк Бакке-Йенсен призвал Москву и Минск быть предсказуемыми.

NRK: министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен обратился к России из-за военных учений "Запад-2021". В интервью местному изданию чиновник призвал Москву проводить маневры открыто и предсказуемо для соседних государств. Он напомнил, что РФ все чаще устремлена на север, где активно себя проявляет.

Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом. Российская военная активность поблизости от норвежских территорий неуклонно нарастает. Франк Бакке-Йенсен, министр обороны Норвегии

Напомним, что практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проводилась в период с 10 по 16 сентября. Маневры были организованы на девяти полигонах в России и на пяти на территории Белоруссии. В учениях стороны задействовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц другой боевой техники, включая 290 танков, 240 реактивных систем залпового огня, минометов и 15 боевых кораблей.

Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ.

Фото: Pixabay.com