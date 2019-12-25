НПО International Baccalaureate* признали нежелательной в России по решению Генпрокуратуры

Генпрокуратура объяснила, что абитуриентам западники навязывают русофобские позиции.

Генеральная прокуратура России признала швейцарскую неправительственную организацию (НПО) International Baccalaureate* нежелательной в нашей стране. Соответствующие заявление на официальных ресурсах в социальных сетях сделала пресс-служба надзорного ведомства. Эксперты уточнили, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов они предлагают около пяти тысяч университетов, расположенных на территории США, Канады, Австралии, Великобритании и ряде других европейских государств. Однако в реальности целью НПО, как считает Генпрокуратура России, является форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Речь идет о том, что с начала проведения специальной военной операции на Украине методические пособия и учебные материалы были скорректированы с учетом русофобиской позиции стран коллективного Запада. В текстах появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию.

Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды. Абитуриентам навязываются нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений. сообщение от пресс-службы генпрокуратуры России

*Организация, признанная нежелательной на территории РФ

Фото: Telegram / генеральная прокуратура Россси