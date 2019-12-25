Новый автосалон китайского бренда открыли в Петербурге

Первым внедорожником, представленным в Петербурге в 4-ёх комплектациях, стал JAECOO J7.

На Софийской улице в Петербурге заработал первый автосалон нового китайского бренда JAECOO. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Петровский".

Всего в Северной столице намерены открыть 3 флагманских центра бренда. Первым внедорожником, представленным в Петербурге в 4-ёх комплектациях, стал J7. Покупателю предоставляет выбор между передним и полным приводом. Также автомобили обладают 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 1,6-литровый турбированным двигателем мощностью 186 л. с.

На данный момент автосалон намерен продавать по 30 автомобилей JAECOO в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что покупателем завода Hyundai станет российская компания.

Фото: jaecoo.ru