Более 400 современных троллейбусов поступило в Петербург

Кроме того, в город поставили 97 "умных" трамвайных вагонов моделей "Витязь-М", "Богатырь-М" и "Невский" с системой активной помощи вагоновожатому.

В Петербурге активно реализуется программа модернизации электротранспорта. Накануне город приобрёл более 400 новых троллейбусов. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов эфире "Радио России".

Так, речь идёт о 160-ти классических троллейбусах "Авангард", 97-ми троллейбусах "ОльгЕрд" с увеличенным автономным ходом, 23-ёх троллейбусах "Премьер" особо большой вместимости. Все модели являются низкопольными, в них встроены датчики контроля за состоянием водителя, системы климат-контроля и кругового обзора и разъёмы для зарядки мобильных устройств пассажиров.

Кроме того, в Петербург поставили 97 "умных" трамвайных вагонов моделей "Витязь-М", "Богатырь-М" и "Невский" с системой активной помощи вагоновожатому. Новая система, предупреждающая машиниста о помехах, повышает комфорт и надёжность транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что новые петербургские электробусы города будут окрашены в зелёный.

Фото: Правительство Петербурга