В среду, 4 декабря, стало известно о том, что прокуратура Петербурга заподозрила Фонд капремонта в мошенничестве на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, Фонд капремонта в Северной столице получил от государства более 7 млн рублей. Планировалось, что ведомство сделает автоматизированную систему управления. Однако Фонд так и не произвёл никаких работ.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты хотят закрыть кальянный бизнес в жилых домах.
Фото:Piter.TV
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