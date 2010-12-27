Возбуждено уголовное дело.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что прокуратура Петербурга заподозрила Фонд капремонта в мошенничестве на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, Фонд капремонта в Северной столице получил от государства более 7 млн рублей. Планировалось, что ведомство сделает автоматизированную систему управления. Однако Фонд так и не произвёл никаких работ.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты хотят закрыть кальянный бизнес в жилых домах.

Фото:Piter.TV