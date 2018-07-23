NI: Автомат ШАК-12 является "ужасом на поле боя"

Журналисты оценили параметры российского оружия.

В National Interest автомат российский ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя". Американское издание высоко оценил технические характеристики крупнокалиберного штурмового оружия. Авторы отметили, что автомат создан для спецназа ФСБ для случаев, в которых дальность выстрела не имеет значения.

Оружие способно мгновенно нейтрализовать цель и избежать длительную перестрелку. Таким образом спецслужбы обеспечат гибкость во время коротких и сверхкоротких операциях. ШАК-12 будет универсальным оружием, так как может заряжаться пулями трех видов. Среди них: бронебойные с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением.

Большой вес патронов разработчики компенсировали пистолетной рукояткой, а также ложей АШ-12 из ударопрочного пластика.

Ранее Piter.tv писал о том, что NI назвал слабое место США в случае войны с Россией.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

