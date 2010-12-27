NI назвал слабое место США в случае войны с Россией

National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией. По словам морского офицера Грэма Скарбро, американцам не хватает пилотных навыков. С таким уровнем подготовки они не смогут одолеть в бою российских и китайских специалистов.
Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса "воздух — воздух
с сожалением заметил эксперт
Для эффективного обучения членам экипажей истребителей F/A-18. Нужно запускать как можно больше боевых ракет. Однако имитация ракетного обстрела не может заменить реальный опыт. Указанные недостатки системы могут привести к человеческим потерям, если начнется война.
Ранее Piter.tv писал о том, что американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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