Препарат будет доступен к зиме-весне следующего года.

НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса. Такое заявление журналистам сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Специалист подчеркнул, что первые результаты о разработке могут быть оглашены уже в ближайшее время.

Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Глава НИИ гриппа Дмитрий Лиознов объяснил, что препарат создается для интраназального использования. Основой станет вирус гриппа. Эксперт подчеркнул, что ученые работают над вакциной, имеющую сходную технологию со "Спутником V". Глава НИИ надеется на то, что результат получится не менее эффективным, чем у других российских коллег. Предположительно, для вакцинирования разработка будет доступна к зиме или следующей весне.

Мурашко заявил, что побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся "Спутником V".

Фото: Минздрав России