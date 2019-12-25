В НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ начали принимать коронавирусных пациентов

Федеральную клинику привлекли для того, чтобы разгрузить городские больницы.

В НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ начали прием петербуржцев с коронавирусом и пневмониями. Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, для таких пациентов развернуто 55 коек.

Отмечается, что привлеченная к приема коронавирусных больных федеральная клиника позволит разгрузить городские больницы, а также создать резерв для оказания медпомощи тяжелым и среднетяжелым горожанам. Кроме того, в Петербурге принимаются меры по повышению оборачиваемости уже имеющихся коек, для чего изменили условия тарифов ОМС для лечения упомянутых пациентов.

Также в пресс-службе рассказали, что по указанию Роспотребнадзора пациентов в удовлетворительном состоянии можно переводить на амбулаторное лечение и без теста на ПЦР. Для этого у больных не должно быть клинических проявлений заболевания. Все это помогает сокращать сроки пребывания людей в стационаре и увеличивать оборот коек для тяжелых и среднетяжелых пациентов.

На сегодняшний день коронавирусных больных принимают принимают 16 городских и 5 федеральных стационаров, для таких пациентов развернута 10 901 койка, из которых сейчас свободны около 6%.

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Фото: spbniif.ru