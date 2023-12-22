НИИ Склифосовского: число пострадавших в тяжелом и более легком состояниях одинаково

Сергей Петриков сообщил о состоянии пациентов, поступивших из Красногорска.

Соотношение пострадавших пациентов, поступивших медицинскому персоналу после теракта в "Крокус Сити Холле" в московские клиники в тяжелом и более легком состояниях, примерно одинаково. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал директор Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии, где-то это 50 на 50. Сергей Петриков, сотрудник НИИ имени Склифасовского

В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе".

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