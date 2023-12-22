В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Добровольцы готовы отстоять большие очереди для того, чтобы помочь раненым в Красногорске.

На территории российской столицы люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в крансогорском "Крокус Сити Холле". В социальных сетях опубликованы видеозаписи с многочисленными очередями, в которых жители города стоят для того, чтобы помочь раненым. В частности, массовое скопление волонтеров происходит вблизи Центра крови имени Гаврилова. Известно, что указанный объект принимает желающих с 08:30 утра по местному времени. Ранее министр по здравоохранению Михаил Мурашко отметил, что после трагедии медики госпитализировали 115 человек. Пятеро из них — дети. Среди пациентов 60 взрослых и один ребенок остаются в тяжелом состоянии.

В память о жертвах теракта в Петербурге приспустили государственные флаги.

Фото и видео: Telegram / BAZA