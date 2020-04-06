Петриков отметил, что наказание рублём нужно применять, потому что многие "по-другому не понимают".

Директор Склифосовского прокомментировал штрафы за нарушение карантина. Руководитель НИИ скорой неотложной помощи Сергей Петриков считает оправданными штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Петриков отметил, что наказание рублём нужно применять, потому что многие "по-другому не понимают" и тем самым создают угрозу окружающим. Директор НИИ считает, что эпидемия коронавируса — это очень серьёзная проблема, требующая принятия важных решений.

Ранее в Москве утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции жителями города. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичам, которые покинули место проживания без необходимости, прописанной в законе, грозит штраф от четырёх тысяч рублей. Если при этом было использовано транспортное средство, то штраф вырастет до пяти тысяч. Как и при повторном нарушении.

Видео: Youtube/Московская городская Дума