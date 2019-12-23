НИИЭФА продолжает покупать оборудование для работ по направлению СПГ

Институт разместил закупку на 208 миллионов рублей.

АО "НИИЭФА им. Ефремова" продолжает приобретать оборудование для работ по направлению сжиженного природного газа (СПГ). Так, этот научный центр разместил закупку, в рамках которой планирует получить, в частности, три преобразователя частоты. Они нужны для стенда, где предполагается испытывать технологии и оборудование для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и иных целей в атомной промышленности.

Стоимость преобразователей и других компонент закупки – 208 миллионов рублей. Ранее институт уже размещал закупки для этого проекта.

НИИЭФА – это научный центр традиционно закрытой атомной отрасли.

Истоки его создания относятся к довоенному времени. В конце 30-х годов для исследований в области ядерной физики группа ученых под руководством И. В. Курчатова создавала первый в СССР циклотрон. На заводе "Электросила", где Д. В. Ефремов и Е. Г. Комар работали в должностях главного инженера и главного конструктора, для циклотрона изготовили электромагнит, вакуумную камеру, систему электропитания и другое оборудование.

Как сообщало ранее Piter.tv, лаборатория Политеха планирует произвести 10 000 защитных экранов для городских врачей.

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