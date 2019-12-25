НИЦ имени Чумакова: "КовиВак" пригоден для ревакцинации от ковида

Айдар Ишмухаметов рассказал о возможности ревакцинироваться препаратом от НИЦ имени Чумакова после другой вакцины.

Вакцина от коронавируса "КовиВак" пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших прививку другим препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Такое заявление на пресс-мероприятии сделал глава научного Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами. Айдар Ишмухаметов, глава НИЦ имени Чумакова

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

