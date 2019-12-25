НИЦ имени Чумакова: "КовиВак" пригоден для ревакцинации от ковида

Вакцина от коронавируса "КовиВак" пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших прививку другим препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Такое заявление на пресс-мероприятии сделал глава научного Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами.
Айдар Ишмухаметов, глава НИЦ имени Чумакова
Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса.
Фото и видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"
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