Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Айдар Ишмухаметов рассказал о процессе изготовления новых вакцин для профилактики ковида.

Российский Центр имени Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма для профилактики коронавирусного заражения. Такое заявление во время онлайн-мероприятия в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил глава НИЦ Айдар Ишмухаметов.

В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак Комби" на основе дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы. Может быть принято решение делать его как новый продукт. Айдар Ишмухаметов, глава НИЦ имени Чумакова

Эксперт уточнил, что при ревакцинации от ковида и формированию иммунитета возможна комбинация вакцин разных типов, на различных платформах. Такую историю специалист назвал совершенно нормальным. Айдар Ишмухаметов уточнил, что этот подход успешно подтверждается международными исследованиями.

Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака".

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

