Эпидемиолог: постковидный синдром "омикрона" может быть легче "дельты"

Татьяна Руженцова раскрыла подробности об отличиях разных штаммов ковида.

Российский эпидемиолог Татьяна Руженцова полагает, что постковидный синдром после выздоровления от "омикрона" может быть легче "дельты". Такое мнение в интервью журналистам ТАСС высказала заместитель начальника по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского. Эксперт заявила, что после заражения южноафриканским вариантом ковида у пациента фиксируется меньше симптомов, чем от "дельты".

Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. Татьяна Руженцова, эпидемиолог

Сотрудник Роспотребнадзора объяснила прессе, что такая ситуация возможна благодаря наличию иммунитета у многих зараженных новым вариантом коронавируса. а также с более молодым возрастом новых пациентов, быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфицирования. У ранее привитых граждан после "омикрона" негативные последствия встречаются редко.

Названы сроки появления симптомов при заражении штаммом "омикрон"

Фото: Piter.tv

