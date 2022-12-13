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Эпидемиолог Яковлев заявил о возможной вспышке кори в Петербурге
Сегодня, 11:53
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Эпидемиолог Яковлев заявил о возможной вспышке кори в Петербурге

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По его словам, коллективный иммунитет к кори в России заметно снизился.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев заявил о возможной вспышке кори в Петербурге. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам эпидемиолога, коллективный иммунитет к кори в России заметно снизился. Он подчеркнул, что в Северной столице уже выявили более 30 случаев инфекции. Также Яковлев отметил, что по итогам пилотного исследования в Москве порядка 12,5% медработников нуждаются в ревакцинации, так как они имеют низкие титры защитных тел.

Ранее мы сообщали, что в России зарегистрировали детскую вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: алексей яковлев, вспышка, корь, эпидемиолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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