Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"

Айдар Ишмухаметов рассказал о запуске дополнительных мощностей для создания вакцины от ковида.

Российский центр имени Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака". Об этом журналистам на пресс-мероприятии в МИА "Россия сегодня" рассказал глава учреждения Айдар Ишмухаметов. Он уточнил, что новые производственные мощности будут использоваться для изготовления препарата для профилактики коронавирусной инфекции.

Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года - переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию. Айдар Ишмухаметов, директор НИЦ имени Чумакова

Эксперт уточнил, что запуск биореакторов на базе центра состоялся еще в сентябре текущего года.

Фото: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"