Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
НХЛ выпустила миниатюрную фигурку Александра Овечкина
Сегодня, 18:30
0
Rybka123
87

НХЛ выпустила миниатюрную фигурку Александра Овечкина

0
 
 

Маленького хоккеиста быстро раскупили.

Американская компания Funko, производящая мини-фигурки, выпустила уменьшенную версию нападающего сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина.

Миниатюрные статуэтки около 10 см высотой с автографом спортсмена поступили в продажу ограниченным тиражом, поэтому очень быстро раскупились фанатами. 

Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ команда Овечкина стала обладателем "Кубка Стенли" – главного трофея сезона. Хоккеист неоднократно выступал в плей-офф чемпионата, однако награду выиграл впервые в своей заокеанской карьере.

Фото: ВКонтакте/alex__ovechkin, russianmachineneverbreaks.com

Все новости района
Теги: александр овечкин , вашингтон кэпиталз , нхл
Категории: Спорт Лента новостей Хоккей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5