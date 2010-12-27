НХЛ выпустила миниатюрную фигурку Александра Овечкина

Американская компания Funko, производящая мини-фигурки, выпустила уменьшенную версию нападающего сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина.

Миниатюрные статуэтки около 10 см высотой с автографом спортсмена поступили в продажу ограниченным тиражом, поэтому очень быстро раскупились фанатами.

Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ команда Овечкина стала обладателем "Кубка Стенли" – главного трофея сезона. Хоккеист неоднократно выступал в плей-офф чемпионата, однако награду выиграл впервые в своей заокеанской карьере.

Фото: ВКонтакте/alex__ovechkin, russianmachineneverbreaks.com