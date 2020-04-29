НХЛ планирует начать следующий сезон в декабре

Нынешний сезон был приостановлен на неопределенный срок.

Как сообщает журналист издания The Athletic Пьер ЛеБрюн, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассматривает вариант начать следующий сезон в декабре 2020 года.

Идея данной отсрочки обсуждалась с клубами, это подтвердили многочисленные источники. Лига все еще надеется провести полноценный сезон, даже если придется начать в декабре. Это означает отмену Матча звезд и сокращение перерыва на рождественские каникулы. В результате регулярный чемпионат закончится в мае, а плей-офф – в июле. Есть две причины, по которым руководство НХЛ рассматривает этот вариант. Первая - время, необходимое для завершения сезона - если он вообще возобновится. Вторая - необходимость обсудить новую форму межсезонья, пусть и в усеченном формате. Многие команды хотят возвращения болельщиков на арены и надеются, что к декабрю ситуация с пандемией в мире надалится. Пьер ЛеБрюн, журналист The Athletic

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина. 22 апреля комиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что надеется возобновить сезон летом.

Ранее стало известно, что НХЛ может доиграть нынешний сезон на четырех аренах. Каждый день на выбранных площадках будут проходить по три матча без зрителей. С таким форматом планируют доиграть регулярный чемпионат и провести плей-офф Кубка Стэнли в оптимальном формате.

Видео: YouTube / SpecmenceCBJ, TSN