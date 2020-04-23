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НХЛ может доиграть сезон на четырех аренах

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Планируется каждый день проводить по три матча без зрителей

Как стало известно портал Sportsnet, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) планирует возобновить регулярный сезон на четырех аренах.

По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, каждый день на выбранных площадках будут проходить по три матча без зрителей. С таким форматом можно будет доиграть регулярный сезон и провести плей-офф Кубка Стэнли в привычном формате. Если не получится реализовать этот сценарий, руководство НХЛ будет думать над другими вариантами.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Гэри Беттмэн заявил, что надеется возобновить сезон летом.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: гэри беттмэн, коронавирус, национальная хоккейная лига
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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