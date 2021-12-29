НЭО опубликовал Единую концепцию обращения с ТКО в Петербурге и области

В документе описано текущее состояние системы обращения с отходами и существующие проблемы в этой области.

В среду, 9 февраля, Невский экологический оператор опубликовал Единую концепцию по обращению с ТКО на территории Петербурга и Ленинградской области.

По заказу оператора документ разработало петербургское ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены" в 2021 году. В концепции описано текущее состояние системы обращения с отходами и существующие проблемы в этой области. Кроме этого, даны прогнозы до 2031 года.

Документ содержит предложения о характеристиках и этапах внедрения системы раздельного сбора отходов, обосновываются технологии для обоих регионов, а также моделируются сценарии развития системы обращения с ТКО.

Ранее мы писали, что оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2. "Невский экологический оператор" модернизирует завод.

Фото: Piter.tv