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NBC: мужчина разбил грузовик у Белого дома, чтобы покончить с демократией в США

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Своими действиями мужчина собирался свергнуть нынешнее правительство.

Мужчина разбил грузовик у Белого дома, чтобы покончить с демократией в США. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел 23 мая. Мужчина на арендованном грузовике несколько раз врезался в шлагбаум Белого дома. Сотрудники парковой полиции задержали нарушителя.

Позже стало известно, что он якобы планировал нападение в течение шести месяцев. Об этом сообщалось в дневнике, который был обнаружен полицией. Своими действиями мужчина собирался свергнуть нынешнее правительство.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе во Флориде пострадали девять человек.

Видео: YouTube / ABC 7 Chicago

Теги: белый дом, грузовик, мужчина, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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