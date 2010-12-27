В Петербурге на КАД столкнулись два самосвала

Один из грузовых автомобилей протаранил бок другой машины.

В среду, 21 августа, на КАД от проспекта Энгельса в сторону Горской столкнулись два самосвала. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, один из грузовых автомобилей не успел затормозить и влетел в бок другой машины. Сведений о пострадавших не поступало, на месте работали сотрудники дорожной инспекции.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью на трассе "Кола" водитель грузовика получил серьезные травмы после ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте