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Ночью на трассе "Кола" водитель грузовика получил серьезные травмы после ДТП
Сегодня, 10:22
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nadezhda_sib

Ночью на трассе "Кола" водитель грузовика получил серьезные травмы после ДТП

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Авария на автодороге произошла в третьем часу ночи.

Ночью на 19 км автодороги "Кола" произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Один из водителей получил серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, инцидент во Всеволожском районе случился 21 августа около 02:40. "КамАЗ"  с полуприцепом врезался в стоящий "Рено".  В результате столкновения контейнер с полуприцепом "Рено" оказался в кювете. Причины аварии пока неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

Водитель "КамАЗ" находился в тяжелом состоянии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около станции метро "Волковская" перевернулся автомобиль

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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