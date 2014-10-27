НАТО в полной мере участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев

Дмитрий Медведев дал интервью телеканалу Al Arabiya.

Государства-члены Североатлантического военного альянса, по сути, в полной мере включились в региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для иностранных журналистов с телеканала Al Arabiya. Отрывок из интервью политик выложил на собственном аккаунте в социальной сети "Вконтакте". Чиновник уточнил, что Вашингтон и прочие участники НАТО разрешили использовать западные дальнобойные ракеты для нападения на объекты, расположенные на российской территории - в Курской и Брянской областях. Такое решение со стороны Белого дома и ряда других европейских держав изменит ход боестолкновений, так как раньше они принимали участие в гибридном противостоянии Москве, а сейчас ведут "полноценную войну против нашей страны".

Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего. Поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились...И это не останется без последствий. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев.

Фото и видео: YouTube / AlArabiya العربية, Вконтакте / Дмитрий Медведев