НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками

Военные начали готовиться к возможному ответу российскому противнику.

НАТО начали внедрять дешевые морские системы из-за опасности российских подлодок. Западные военные боятся носителей крылатых ракет "Колибри". В Португалии силы НАТО испытали десяти систем борьбы против субмарин. Также они провели операцию по слежке и передачи координат подводных лодок ударным группам. Об этом сообщили РИА Новости.

В Латвии НАТО представило модернизацию беспилотника REMUS 600. Устройство теперь оснащено гидролокатором, различными сенсорами и датчиками. Управлять подобным аппаратом оператор может на расстоянии до 100 километров. Также аппарат работает на глубине до одного километра.

Учения "Серебрянная стрела" проводились в море с 23 сентября по 6 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

