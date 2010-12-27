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НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
Сегодня, 17:01
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lesjasap

НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками

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Военные начали готовиться к возможному ответу российскому противнику.

НАТО начали внедрять дешевые морские системы из-за опасности российских подлодок. Западные военные боятся носителей крылатых ракет "Колибри". В Португалии силы НАТО испытали десяти систем борьбы против субмарин. Также они провели операцию по слежке и передачи координат подводных лодок ударным группам. Об этом сообщили РИА Новости.

В Латвии НАТО представило модернизацию беспилотника REMUS 600. Устройство теперь оснащено гидролокатором, различными сенсорами и датчиками. Управлять подобным аппаратом оператор может на расстоянии до 100 километров. Также аппарат работает на глубине до одного километра.

 Учения "Серебрянная стрела" проводились в море с 23 сентября по 6 октября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: remus 600, беспилотник, латвия, нато, подводная лодка, серебряная стрела
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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