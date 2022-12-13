НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

Йенс Столтенберг рассказал о помощи Киеву в оборонной сфере.

Лидеры стран-участниц НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года многолетнюю программу военной помощи украинским властям ради того, чтобы киевский режим был способен полностью перевооружить собственные Вооруженные силы по западному образцу. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с португальским коллегой сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг.

На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что вторым важнейшим решением саммита НАТО в Вильнюсе станет утверждение дальнейших мер по милитаризации европейского региона. Он пояснил, что государства блока будут обязаны увеличивать оборонные расходы, а также сделать военные расходы на уровне в 2%и ВВП не целевым, а минимальным показателем.

НАТО поддержала передачу Украине крылатых ракет и подготовку летчиков.

Фото и видео: YouTube / NATO News