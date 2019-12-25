Эксперты дали рекомендации альянсу по диалогу с РФ.

НАТО объявило Россию своим главным соперником на десять лет. Об этом говорится в распространенном стратегическом отчете Североатлантического альянса. По мнению представителей НАТО, РФ продолжает "напористую политику и агрессивные действия". Эксперты утверждают, что такое поведение со стороны Москвы мешает конструктивным отношениям.

Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО...В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса отчет НАТО

Эксперты заявили о том, что действия России негативно влияют на безопасность евроатлантического региона. Речь идет о поведении РФ в Черном и Балтийском морях, Арктике, Средиземноморье. В НАТО упомянули агрессию Москвы в отношении Украины и Грузии.

Специалисты рекомендовали альянсу сохранить сохранить двусторонний подход по отношению к России. Он заключается в политике "сдерживании", а также диалоге. При этом отмечается необходимость открытого обсуждения п реакции на "конструктивные изменения" в российской политике.

Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии.

Фото: Pixabay.com