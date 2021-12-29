НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря. Об этом на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром сообщил генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. По данным чиновника, морские силы будут базироваться в Румынии.
Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Глава военного блока считает, что на сегодняшний день украинская армия подготовлена гораздо лучше, чем это было в 2014 году. Военнослужащие Киева лучше экипированы, подготовлены, лучше управляются. При этом Лондон, как и другие страны-участники НАТО продолжат оказывать военную поддержку Киеву ради укрепления обороноспособности государства Восточной Европы.
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Фото и видео: YouTube / NATO News
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