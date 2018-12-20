NASA не хочет допускать отсутствия американских астронавтов на МКС

Об этом заявил глава ведомства.

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не хочет допускать ситуации, когда их астронавтов не будет на МКС. Об этом сообщил ТАСС.

Такое заявление он сделал на Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне. Журналисты спросили о том, какова вероятность отсутствия американского астронавта на орбите. По их данным, Америке может не хватать средств для доставки людей к МКС, а также от космоса может отдалять неподписанный новый контракт с Россией. По нему страна обязалась транспортировать людей на корабли "Союз".

Бранденстайн заявил, что каждая страна всегда хочет видеть на МКС своих астронавтов.

Ранее ЮНЕСКО приняла решение об учреждении премии имени Менделеева.

Видео: YouTube / NASA