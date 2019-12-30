Однако менять они ее не хотят.

НАФИ: больше половины россиян недовольны местом своей работы. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства.

Сотрудники считают, что получают за выполнение своих обязанностей недостаточно денег (52%), в 2016 году таких людей было 55%. Их также не устраивают задержки в оплате труда, плохие условия работы и переработки. Однако в ближайшие шесть месяцев большинство не планирует искать себе новое место службы (77%).

Каждый четвертый работник доволен выбранной работой и готов рекомендовать это место своим друзьям. Чаще всего это связано с высокой зарплатой, хорошим трудовым коллективом, стабильностью компании. Также сотрудников во многом устраивает гибкий график рабочего дня. Доля удовлетворенных жителей выросла вдвое с 2016 года. Тогда она составляла 13%.

Ранее Piter.tv писал о том, что бизнесмены заявили об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми.

Видео: YouTube/CareerOneStop