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Бизнесмены заявили об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

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В интервью приняло участие 1000 российских предпринимателей разного возраста.

Российские бизнесмены сравнили условия современного бизнес сектора с условиями 90-ых годов. По мнению большинства, в нынешней Россией работать стало хуже. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

В интервью приняло участие 1000 предпринимателей разного возраста - 1957-1963 и 1957-1963 годов рождения. Среди старшего поколения 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, 39% заявили о возросших трудностях. Среди молодых  55% ответили, что сейчас вести бизнес тяжелее, а 38%, наоборот, думают, что легче.

К положительным сторонам современности бизнесмены отнесли отсутствие криминала, прозрачные схемы ведения дел и стабильность в стране. Среди негативных назвали высокие налоги, административные барьеры и отсутствие поддержки со стороны государства.

Ранее мы писали проблемах трудоустройства людей с ограниченными возможностями

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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