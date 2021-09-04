Мясников развеял популярный миф о витаминах

Доктор объяснил, что натуральные витамины лучше синтетических.

Российский телеведущий Александр Мясников объяснил зрителям телеканала "Россия-1", почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Информацией медик поделился в рамках программы "О самом главном". Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Эксперт уточнил, что раньше популярным в обществе было обратное мнение. Считалось, что из-за невозможности определить, какое количество продукта необходимо употребить для восполнения дефицита витаминов, следует принимать синтетический аналог. Такая позиция оказалась под сомнением деятелей науки. Ученые установили, что синтетические витамины по-другому всасываются в организм человека, зачастую "не оставляя там следа".

Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам "Да, я вижу, вот витамины. Александр Мясников, доктор

Специалист напомнил, что витамины из продуктов "попадают прямо в цель", в то время пока их синтетические версии "бьют, как из пулемета".

Мясников назвал продукты, провоцирующие рак.

Фото: YouTube / О самом главном