Врач дал советы для больных онкологическими заболеваниями по рациону питания.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал продукты, провоцирующие рак. В эфире телеканала "Россия-1" в программе "О самом главном" специалист рассказал о профилактике онкологических заболеваний. Эксперт заметил, что в первую очередь следует следить за своим рационом питания. Неправильное питание становится решающим фактором возникновения болезни в каждом пятом случае. Следует с осторожностью употреблять продукты, ведущие к ожирению и повышению уровня инсулина. Мясников заметил, что риск возникновения рака у людей с диабетом выше в восемь раз. Он еще раз дал совет не есть "ничего белого".

Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям. Александр Мясников, врач

Медик рассказал, что даже в умеренных дозах алкоголь увеличивает риск развития рака груди и кишечника. Соль часто приводит к раку желудка. В списке рекомендованных продуктов для пациентов, которые уже столкнулись с онкологией врач посоветовал избегать переедания, а также делать упор в рационе на овощи и фрукты, не отказываться от бобовых культур, чеснока, зеленого чая и рыбы. При этом употребление мясо следует уменьшить.

Мясников: коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ не будет.

Фото: YouTube / О самом главном