Мясников: коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ не будет

Он привел в пример США и Израиль.

Российский врач Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, скорость распространения заболевания в странах, в которых на данный момент имеется достаточное число привитых от коронавируса, практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами.

Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5 <…> В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения - 13,8 процента. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет. Александр Мясников, врач

Он подчеркнул, что несмотря на распространение COVID-19 в настоящее время наблюдается снижение количества тяжелых случаев и смертей. По словам Мясникова, в этом положительную роль сыграла вакцинация.

Ранее Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе. Эксперт отметил, что из-за этого в зоне риска остаются больные с тяжелыми заболеваниями, до которых медики могут не успеть доехать из-за частых вызовов.

Фото: Instagram / drmyasnikov.ru