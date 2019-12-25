Врач рассказал, чем чреват безосновательный вызов неотложки.

Российский телеведущий Александр Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе. Такое заявление специалист сделал в эфире программы на телеканале "Россия 1". Запись размещена на YouTube-канале. Эксперт напомнил, что во время пандемии стало популярно обращаться за медицинской помощью к неотложке. Однако реальных поводов для таких вызовов, по мнению врача, нет, а врач из бригады способен только дать пациенту таблетку. При том в зоне риска остаются больные с тяжелыми заболеваниями, до которых медики могут не успеть доехать из-за частых вызовов.

Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу. Александр Мясников, врач

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