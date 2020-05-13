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Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании

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Подобные сведения он считает "фейками".

Доктор Александр Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании. Об этом медик рассказал в рамках своего выступления для портала стопкоронавирус.рф. Эксперт опубликовал видео на собственной странице во "Вконтакте".

Врач считает, что сведения о том, что людей пытаются чипировать и вводить им смертельные инъекции, прикрываясь пандемией коронавируса, являются "полным бредом".

Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать

прокомментировал Александр Мясников

Специалист добавил, что информацию о чипировании можно считать фейковой, как и новости о продаже зараженных коронавирусом людей на органы. Мясников напомнил зрителям, что врачи могут посетить пациента в квартире только в том случае, если человек имел контакты с инфицированным. О подобных визитах медики заранее предупреждают по телефону. 

Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян.

Видео: Вконтакте / СтопКоронавирус.РФ

Теги: александр мясников, доктор мясников, чипирование
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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