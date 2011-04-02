Врач рассказал о факторах риска.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал продукт, вызывающий рак толстого кишечника. В эфире телеканала "Россия-1" специалист объяснил зрителям, какие причины могут привести к онкологии в данном органе человека. К факторам риска врач отнес чрезмерное употребление красного мяса.

Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон. "Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами. Александр Мясников, доктор

В этот же список медик включил свинину, говядину и баранину. Другими факторами риска эксперт считает наследственность и язвенный колит. Мясников рекомендовал россиянам не ждать проявления симптомов заболевания, а выполнять колоноскопию после 50 лет. До достижения этого возраста болезнь встречается редко.

Доктор Мясников назвал простой способ распознать ипохондрию.

Фото и видео: YouTube / Россия-1