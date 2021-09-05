Доктор Мясников назвал простой способ распознать ипохондрию

Специалист перечислил вопросы, которые столкнувшемуся с проблемой человеку следует задать самому себе.

Российский врач Александр Мясников назвал россиянам способ борьбы с ипохондрией. О нем он рассказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

К специалисту обратился зритель с проблемой, что зачастую после просмотра телепередачи, которую ведет Мясников, он находит у себя все симптомы обсуждаемых заболеваний. Врач отметил, что это является классическим случаем ипохондрии и дал советы по борьбе с этим.

По словам Мясникова, при обнаружении такого расстройства следует обратиться к шкале Вайтеля, которая включает в себя семь вопросов:

1. Считаете ли вы, что у вас есть серьезная болезнь?

2. Ваше здоровье вас беспокоит?

3. Вы не вполне верите доктору, когда он вас уверяет, что ничего серьезного нет?

4. Вы часто тревожитесь по поводу того, что, возможно, серьезно больны?

5. Вас беспокоит боль в различных частях тела?

6. Вы узнали о существовании вашей предположительной болезни из Интернета, телевизора или знакомых?

7. Вас беспокоит сразу несколько различных симптомов?

Специалист подчеркнул, если обратившийся к шкале ответил утвердительно на первый, третий, пятый и седьмой вопросы, то ему следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Ранее Мясников объяснил, почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. По его словам, ранее из-за невозможности определить, какое количество продукта необходимо употребить для восполнения дефицита витаминов, специалисты советовали принимать синтетический аналог. Такая позиция оказалась под сомнением деятелей науки. Ученые установили, что синтетические витамины по-другому всасываются в организм человека, зачастую "не оставляя там следа".

Видео: Youtube/Россия 1