В Кронштадте задержаны мошенники, которые продавали пенсионерам "безопасные" газовые плиты

Они обманом и угрозами заставляли покупать оборудование.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала мошенников, которые похищали деньги у пенсионеров Кронштадта под предлогом установки "безопасных" газовых плит.

Ещё 4 июня 2020 года в полицию обратилась женщина. Она заявила, что к её 80-летней матери в квартиру на улице Зосимова пришли двое неизвестных и представились сотрудниками газовой службы. Мужчины предложили пенсионерке приобрести "качественную" газовую плиту за 30 тысяч рублей (якобы она безопаснее).

Сотрудники полиции установили, что продана плита была по неоправданно высокой цене. В этот же день в полицию поступило ещё одно заявление: на этот раз 84-летний мужчина сообщил, что в его квартиру на улице Владимирской приходили представители газовой службы с проверкой и также продали ему газовую плиту за ту же стоимость.

Пенсионер запомнил, что аферисты приехали на автомобиле Рено "KANGOO". Мужчина после их визита позвонил в газовую службу и убедился, что проверка не проводилась.

5 июня сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников с поличным. Ими оказались мужчины в возрасте 35 и 24 лет. На этот раз они пришли к 92-летнему пенсионеру в квартиру на улице Аммермана и стали угрожать тем, что выключат газ, так как по его вине возможен взрыв дома. Обманом они пытались продать мужчине газовую плиту.

По предварительной версии полиции, лже-газовщики покупали эти плиты в магазине меньше, чем за 8 тысяч рублей, а продавали пенсионерам по высоким ценам. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге медработница лишилась двух миллионов рублей после телефонного разговора с незнакомцем.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области