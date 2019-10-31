Музыканты группы "Кино" снимут фильм о Цое

Сейчас у группы уже три конкретных проекта на рассмотрении.

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что музыканты группы "Кино" заявили о планах снять новый фильм о Цое. Об этом сообщил на пресс-конференции гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

Уочняется, что музыканты пока не рассматривают никакого конкретного режиссера. Однако, у группы в настоящий момент три проекта на рассмотрении.

Напомним, что в 2018 году вышел фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" про Цоя. В данный момент, в производстве находится картина режиссера Алексея Учителя. Фильм "47" расскажет о событиях, которые произошли после смерти Виктора Цоя. Главным героем фильма становится водитель, в автобус которого врезался автомобиль музыканта.

Ранее мы сообщали о том, что появились фотографии со съемок аварии, в которой погиб Цой.

Видео:VictorTsoyForever, Jonbenjon, Денис Белослюдов, Columnsl/YouTube



