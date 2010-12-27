Появились фотографии со съемок аварии, в которой погиб Цой

Фильм об известном музыканте снимает Алексей Учитель.

В сети опубликовали фотографии со съемок фильма "47" Алексея Учителя об известном музыканте Викторе Цое. На кадрах запечатлена имитация трагической аварии, в которой погиб лидер группы "Кино".

Съемки фильма "47" проходили у деревни Кискелово в период с августа по сентябрь. Тогда для работы над картиной пришлось ограничить движение транспорта.

На снимках можно увидеть съехавший в кювет красно-белый автобус и разбитый "Москвич" с телом внутри.

Фильм "47" расскажет о событиях, которые произошли после смерти Виктора Цоя. Главным героем фильма становится водитель, в автобус которого врезался автомобиль музыканта. В силу обстоятельств именно этому человеку предстояло отвезти гроб с телом Цоя из Латвии в Ленинград. Создатели кинокартины постарались воссоздать на экране историческую фактуру жизни начала 90-х гг. прошлого столетия.

Выход фильма запланирован на октябрь 2020 года. Последний альбом Виктора Цоя, который он записал перед своей гибелью, назывался "47". Позже его переименовали в Черный альбом. Фильм снимается при сотрудничестве Литвы, Латвии и России.

Ранее Алексей Учитель заявил, что "Эта история не высосана из пальца". Он отметил, что знал Цоя лично, и предположил, почему музыкант погиб.

Фото: ВКонтакте / ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™