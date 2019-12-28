Музыканты группы "Кино" начали репетиции в Петербурге

Участники группы соберутся в старом составе, кроме Виктора Цоя, и проведут несколько концертов.

Участники группы "Кино" готовятся к грядущим концертам, репетиции проходят в Петербурге. Бас-гитарист Александр Титов поделился фотографией на своей странице в Facebook.

Вместе с Титовым на снимке другой бас-гитарист Игорь Тихомиров.

Напомним, в 2020 году легендарная рок-группа собирается вернуться на сцену. В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".

"Кино" была создана в 1981 году. Ее вокалист Виктор Цой ушел из жизни в 1990 году, группа распалась годом позднее.

В конце декабря "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Фото: Саша Тит / Facebook