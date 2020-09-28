Музыкант Ник Рок-н-Ролл попал в реанимацию в Петербурге

Николай Кунцевич попал в больницу с сердечным приступом.

В среду, 17 марта, музыкант Николай Кунцевич, известный под псевдонимом Ник Рок-н-Ролл, попал в реанимацию Александровской больницы в Петербурге. Об этом сообщили в соцсетях.

Музыканту стало плохо в поезде из Вышнего Волочка, куда он ехал к друзьям. Врачи провели операцию на сердце.

Во время операции, Николаю установили два стента. Для того, чтобы они прижились, каждый день необходимо принимать дорогостоящие препараты, проходить дальнейшую диагностику. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью! Сохраните на своих телефонах клавиши экстренного вызова для своих родных и близких! говорится в сообщении.

В комментариях под записью фанаты желают Николаю скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимой болезни.

Фото: vk.com/nickrocknroll